Alanya’da korkutan yangın 

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde Pasha Bay Otel karşısına tekabül eden yamaçta başlayan yangın vatandaşları korkuttu

Alanya’da korkutan yangın 
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ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi, Pasha Bay Otel karşısında yaklaşık 1 dönüm üzerinde etkili olan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Vatandaşları korkutan yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez “Yaklaşık 1 dönüm üzerinde çıkan bir örtü yangını söz konusuydu. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 ve Alanya Belediyesi’ne ait 1 araç olmak üzere toplamda 3 aracımızla yangına müdahale ettik. Müdahale sonucun yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Endişeye mahal yoktur” ifadelerine yer verdi. Jandarma çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

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