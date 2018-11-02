Alanya’da korkutan yangın 

ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi, Pasha Bay Otel karşısında yaklaşık 1 dönüm üzerinde etkili olan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Vatandaşları korkutan yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez “Yaklaşık 1 dönüm üzerinde çıkan bir örtü yangını söz konusuydu. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 ve Alanya Belediyesi’ne ait 1 araç olmak üzere toplamda 3 aracımızla yangına müdahale ettik. Müdahale sonucun yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Endişeye mahal yoktur” ifadelerine yer verdi. Jandarma çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.