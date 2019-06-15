Alanya'da korkutan kaza! Motosiklet yayaya çarptı

Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaya kazayı ucuz atlatırken motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alanya'da korkutan kaza! Motosiklet yayaya çarptı
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Mehmet AL
KAZA Güllerpınarı Mahallesi 25 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Durakta yolcu almak için duran otobüsün önünden geçmek isteyen yaya Gazipaşa istikametinden gelen Mehmet Akış yönetimindeki 07 NAV 18 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaya kazayı ucuz atlatırken motosikletten fırlayan Akış kaldırıma başının çarpmasıyla  kaskı kırılarak yüzünden yaralandı. İlk müdahele vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra yaralı motosiklet sürücüsüçağırılan 112 Acil Servis ile Özel Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 09:15
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