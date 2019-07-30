Alanya'da korkutan kaza: Kazazede şoka girdi, arbede çıktı

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, iki araç Alanya'da Oba Mahallesi'nde Başkent Hastanesi arkasındaki kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle hava yastığı açılan araçtaki bir kadın şok geçirirken olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Araçlardan birinin tamponu ayrılırken diğeri ise kaputundan ağır hasar aldı. Kazada yaralanan olmazken taraflar arasında arbede yaşandı. Taraflar kısa sürede ayrıldığı sırada olay yerinde şoka giren kadın için gelen ambulans kadının reddetmesiyle geri döndü. Kaza yapan araçlar daha sonra yoldan çekildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 20:04