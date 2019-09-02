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Son Dakika

Alanya’da korkutan kaza! Elektrik bisikletle yola savrulan kadın...

Alanya’da elektrik bisikletle seyir halinde olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrularak yaralandı. 

ASAYİŞ 02.09.2019, 16:05 Melike Temir
Alanya’da korkutan kaza! Elektrik bisikletle yola savrulan kadın...
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 DÜN saat 08.30 sıralarında Elikesik Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Asiye U.’nun (30) idaresindeki elektrikli bisiklet, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Meydana gelen kazada Asiye U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Asiye U.’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

#Alanya #elektrik bisiklet #Elikesik Mahallesi #alanya son dakika
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