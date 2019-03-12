Alanya'da korkutan kaza: 3 yaralı

Mehmet AL

KAZA önceki gün 21.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Bilader Y.’nin (45) idaresindeki 23 BY 222 plakalı otomobil, Mehmet Y.’nin (49) kullandığı 07 ABY 958 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki Sevgi Y.(44) ve diğer araçta bulunan Emine Y. (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Bilader Y., eşi Sevgi Y. ve Emine Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 16:37