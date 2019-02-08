Alanya'da korkutan kaza! 2 yaralı

Mehmet AL

KAZA dün gece saatlerinde Okurcalar mahallesi'nde meydana geldi. Okurcalar'dan Manavgat istikametine seyir halinde giden Mustafa D. sevk ve idaresindeki 07 HLE 76 plakalı otomobil sürücücü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobildeki sürücü Mustafa D. yara almazken otomobilde yolcu olan Canan Gündüz ve Aslı D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından Manavgat'taki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 17:41