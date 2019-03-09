Alanya’da korkutan kaza! 2 yaralı 

KAZA, dün saat 13.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sıdıka U.’nun (20) idaresindeki 07 UM 826 plakalı otomobil tali yoldan kontrolsüz çıkış yapan Ali G. yöntemindeki 07 NM 225 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan 2 sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.