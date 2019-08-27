Alanya’da korkutan kaza! 1 yaralı 

EDİNİLEN bilgiye göre kaza Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 27 ACT 405 plakalı araca aynı istikamette ilerleyen kamyonetin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aracın içinde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralının kazayı hafif şekilde atlatması yüreklere su serperken araçlarda maddi hasar meydana geldi.