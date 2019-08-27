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Son Dakika

Alanya’da korkutan kaza! 1 yaralı 

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi çevre yolunda kamyonetin otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 27.08.2019, 10:56 Melike Temir
Alanya’da korkutan kaza! 1 yaralı 
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 27 ACT 405 plakalı araca aynı istikamette ilerleyen kamyonetin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aracın içinde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralının kazayı hafif şekilde atlatması yüreklere su serperken araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

#Alanya #kaza #Yaralı #Mahmutlar Mahallesi #alanya son dakika
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