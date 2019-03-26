Alanya’da korkutan kaza: 1 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre,Kaza,saat 03.30 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Mesut T.’nin (36) kullandığı 07 E 8801 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Hasan T. (33) yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Hasan T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.