Alanya'da korkunç ölüm! Balkondan yan daireye geçmek isterken...

EDİNİLEN bilgiye göre olay dün Alanya’nın Tosmuur Mahallesi’nde meydana geldi. Tosmur Mahallesi'nde bir sitenin 4. katında oturan Nurgül Palta, daire kapısını açamayan komşusuna yardım etmek istedi. Palta, komşusuna kendi dairenin balkonundan geçerek kapıyı açabileceğini söyledi. Kendi balkonundan yan dairenin balkonuna geçmeye çalışan Nurgül Palta, bastığı mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Ağır yaralanan Palta, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Palta’nın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Nurgül Palta’nın cenazesi bugün Osmaniye Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 01:15