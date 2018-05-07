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Alanya'da korkunç olay! Sabaha karşı inşaatta ölü bulundu

Alanya'da birçok sabıkası olan ve daha önce cezaevinde bir süre tutuklu kalan Fırat Solmaz dün gece yarısı ölü bulundu. Fırat Solmaz, Güllerpınarı Mahallesi'nde bir inşaat alanında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ölü bulundu

Alanya'da korkunç olay! Sabaha karşı inşaatta ölü bulundu

Alanya'da birçok sabıkası olan ve daha önce cezaevinde bir süre tutuklu kalan Fırat Solmaz dün gece yarısı ölü bulundu. Fırat Solmaz, Güllerpınarı Mahallesi'nde bir inşaat alanında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ölü bulundu

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:57
Alanya'da korkunç olay! Sabaha karşı inşaatta ölü bulundu
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VÜCUDUNDA herhangi bir darp izi bulunmayan Fırat Solmaz'ın ağzından kan geldiği belirtildi. Esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dün gece Fırat Solmaz ile Dimçayı'nda eğlendiği tespit edilen Ramazan Y. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadını gözaltına aldı. Ramazan Y. ve iki kadının sorguları sürerken, Fırat Solmaz'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin bulunması için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 22:46
Anahtar Kelimeler:
Fırat SolmazAlanyaCezaeviGüllerpınarı
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