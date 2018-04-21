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Alanya'da korkunç olay! Elektrik çarpan kişi hayatını kaybetti

Alanya'nın Konaklı Mahallesinde boya yapan Hasan Turaç elektirik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Alanya'da korkunç olay! Elektrik çarpan kişi hayatını kaybetti

Alanya'nın Konaklı Mahallesinde boya yapan Hasan Turaç elektirik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:12
Alanya'da korkunç olay! Elektrik çarpan kişi hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre dün sabah saatlerinde Toslak Mahallesi'nde yaşayan Hasan Turaç, çatı katında boya yaparken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda Turaç'ın elektrik tellerine dokunduğu ve hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi görevlisi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Ölen kişinin ağabeyi olduğunu gören sağlık görevlisi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 


 

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Son Güncelleme: 21.04.2018 21:37
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKonaklıHasan Turaç
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