Alanya'da korkunç kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi! 12 yaralı

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza saat 03.40 sularında Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde giden 34 LJ 1373 plakalı araç kırmızı ışıkta dururken arkadan gelen 34 BRJ 015 plakalı aracın çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazayı görerek yardım etmek için duran 42 BBB 18 plakalı araçtan inen yayalara ise 07 EY 718 plakalı aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 34 LJ 1373 plakalı araçta bulunan Kerim Demir, Mehmet Işıker, Kazakistan uyruklu Arailym Akbassova, Aigerem Mazakova ve Aidana Akbassova,

34 BRJ 015 plakalı araçta bulunan Ugur Kaya, Özlem Nur Celebi ve Nurdane Zorlu, 07 EY 783 plakalı araçta bulunan Onur Tepe, Anastassia Sukgorukova ile olay yerinde bulunan Sinem Nur Dehri ve Gizem Dehri olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Alanya'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındılar.



Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 01:26