Alanya'da korkunç cinayet! Bacanağını başından vurdu

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde marketçi Mustafa Ç. (53) bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) başından vurarak öldürdü. Seken saçma, yoldan geçen Bahri Yılmaz'ı da yaraladı

Alanya'da korkunç cinayet! Bacanağını başından vurdu
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MEHMET AL

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, cinayet Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Marketçi Mustafa Ç. (53) husumetli olduğu bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) aracında pompalı av tüfeğiyle başından vurdu. 5 el ateş edilen Hüseyin Kodal, aracın şoför mahallinde feci şekilde can verdi. Seken saçmalar, yoldan geçen Bahri Yılmaz'ı da yaraladı. 
Hafif yaralanan Yılmaz, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, cinayet zanlısı Mustafa Ç. olaydan kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 00:26
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