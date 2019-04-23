Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı!

Alanya’da bugün öğleden sonra inanılmaz bir kaza yaşandı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı!
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GEDEVET Yaylası’na giden Yayla Yolu üzerindeki Gürses Cami yanında meydana gelen kazada, Renault Clio marka aracın sürücüsü yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki ağaca, ardından da taş duvara çarptı. Araçta bulunan iki kişiden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğerinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Yoldan geçen vatandaşların çağrısıyla olay yerine gelen ambulans, her iki yaralıyı da hastaneye götürdü. 07 NOZ 25 plakalı araç ise olay yerine gelen çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 14:28
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