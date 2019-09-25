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Alanya'da kaza yağmuru

Alanya'da etkili olan sağanak yağış sırasında irili ufaklı çok sayıda trafik kazası meydana geldi

ASAYİŞ 25.09.2019, 19:57 25.09.2019, 20:22
Alanya'da kaza yağmuru
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ALANYA'DA etkili olan şiddetli sağanak yağış beraberinde kazaları da getirdi. Kayganlaşan yollarda irili ufaklı kazalar meydana geldi.

Kazalardan biri de Cumhuriyet Mahallesi, Metro Kavşağı'nda yaşandı. Yağmur sırasında ilerleyen otobüs, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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