Alanya'da kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ALANYA'DA motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası nda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza , Güllerpınarı Mahallesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi ’nde meydana geldi. Ufuk Ç. (39) idaresindeki 07 NUN 84 plakalı motosikletle, Mustafa D. (37) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola düşen Ufuk Ç. yaralandı. Motosiklet sürücüsü Ufuk Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Alanya Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ALANYA'DA motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası nda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza , Güllerpınarı Mahallesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi ’nde meydana geldi. Ufuk Ç. (39) idaresindeki 07 NUN 84 plakalı motosikletle, Mustafa D. (37) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola düşen Ufuk Ç. yaralandı. Motosiklet sürücüsü Ufuk Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Alanya Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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