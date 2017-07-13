Alanya’da kayıp kocasını arıyor

ÇOCUĞU ile birlikte şehir şehir dolaşıp, son olarak Alanya’ya gelen Feride Çıdam, 57 yaşındaki eşi Mehmet Çıdam’ı görenlerden yardım istiyor. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi olmayı reddettiğini belirttiği eşini aramadığı yer kalmayan ve bir bankadan gelen telefon mesajı ile Alanya’da olduğunu öğrenen Feride Çıdam, “Eşimi bulmak için küçücük oğlumla 6 şehir dolaştık. Daha önce de birkaç gün gelmediği olurdu ama bu kadar uzun süre hiç yapmamıştı. Bir bankaya kart başvurusu yapıp kendi telefonu olmadığı için benim telefon numaramı iletişim bilgisi olarak vermiş. Bankadan bana mesaj gelince Alanya’da olduğunu öğrendik. Burada bir pansiyonda kalmış, çaycılık bulaşıkçılık gibi işler aramış. Birkaç esnaf fotoğrafını gösterince anlattılar. Elinde bir pazar araması ile dolanıyormuş. Hatay’daki evden çıkarıldık, eşyaları satmak zorunda kaldım. Eşim olmayınca kimse kiralık ev dahi vermiyor. Camilerde, otogarlarda, bahçelerde aç susuz yattık. Çocuğumla parasız kalıp hastanelik oldu. Yeter ki evine gelsin, bir şey istemiyoruz. Eşimi gören, nerede olduğunu bilen varsa bana 0544 852 37 51 numaralı telefondan ulaşsınlar lütfen” diyerek yardım istedi.