Alanya'da kaybolan kızdan müjdeli haber geldi

Mehmet AL



ALANYA'DA 15 günden beri kendisinden haber alınamayan ve daha önce de evden kaçtığı öğrenilen 17 yaşındaki Hatice Demirel'in ailesi kızlarının bulunması için kolluk kuvvetlerinden yardım istedi. Kayıp kız, Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerince Oba Mahallesi’nde bir kız arkadaşın evinde bulundu. Polis ekipleri Demirel’in ailesine ulaşarak kızlarının bulunduğunu bildirdiler. Kayıp kız polis ekiplerince ailesine teslim edilmek üzere Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı’na teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 16:43