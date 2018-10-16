Alanya'da kavga ihbarına giden jandarma şoke oldu!

Alanya'da yabancı uyruklu kadın arkadaşını darp eden şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada 3 kilo esrar ele geçirdi 

Alanya'da kavga ihbarına giden jandarma şoke oldu!
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- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir evden gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga ihbarı üzerine geldikleri adresten uyuşturucu madde kokusu geldiğini belirledi. Evde yapılan aramada kurutulmuş 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 30 yaşındaki Nuri A. gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda ifadesi alınan Nuri K. adliyeye sek edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 11:31
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