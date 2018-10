Alanya'da kavga ayırırken karakolluk oldular

İDDİAYA göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.45 sıralarında Alanya’nın Sugözü Mahallesi, Ekmekçi Latif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alışveriş için kendi gibi gazeteci olan eşi G.A. ile bir marketin önüne gelen E.A, otomobilini durdurduğu sırada yoldan geçen bir otomobilden ‘Kurtarın beni, ölüyorum, bırak beni gideyim!’ diye bir kadının çığlık attığını duydu. Sesin geldiği yöne bakan çift, plakası öğrenilemeyen ve hareket halinde olan bir otomobilden bir kadının atlamak istediğini ve çığlıkların devam ettiğini gördü. Bunun üzerine aracı takip eden çift, görevde olduğunu bildiği Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli bir polis memurunu arayarak, aracın ilçenin kırsal bir bölgesine hızla gittiği ihbarında bulundu. E.A, polisin görevli ekibe anons ettiğini söylemesi üzerine olayın olduğu yerden uzaklaşmak için geri dönüşe geçti.

'ÇIĞLIKLAR DEVAM ETTİ'

Çiftin olay yerinden araçlarıyla ‘U’ dönüşü yaptıkları sırada, isminin A.E. olduğu öğrenilen bir erkeğin, karısı S.E’yi saçından sürükleyerek ve tekme, yumruklar savurarak gazeteci çiftin araçlarının önüne getirdiği iddia edildi. Dayak yiyen kadının ‘Kurtarın beni, imdat, öldürecek beni, Allah’ını seven beni kurtarsın’ çığlıklarına aldırış etmeden A.E’nin karısını dövmeye devam ettiğini ileri süren gazeteci çift, duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak araçtan indiler. Gazeteci E.A. çifti ayırmak için yaklaştığı sırada kocası ‘Yaklaşmayın, karım’ demesi üzerine dayak yiyen kadın bir anda 11 haftalık hamile olan G.A’nın arkasına sığındı. Daha sonra kocanın üzerine geldiğini gören G.A. ‘Ben hamileyim, bana yaklaşma’ diyerek tarafları uzaklaştırdı. Dayak yiyen kadının tekrar kaçmaya başladığı, yaklaşık 30 metre kadar gidebilen kadının daha sonra kocası tarafından yakalanarak tekrar şiddet görmeye devam ettiği iddia edildi. Paniğe kapılan G.A, hemen 150 metre mesafede evi bulunan kayınbiraderini arayarak yardım istedi. Gazeteci E.A. ise o sırada hamile olan eşine ve onun arkasında duran mağdur kadını o kişiden uzaklaştırmak için uğraştı. Daha sonra polisin geldiği gören E.A, polisin bir üst caddeye gitmesi üzerine koşarak olay yerine yönlendirdi.

'BU BİZİM AHMET AĞABEY' İDDİASI

Olay yerine gelen ve dayak yiyen kadını kenara çeken bir polis memurunun, telefonla bir kişiyi ayarak ‘Ağabey, bu bizim Ahmet Ağabey, sen bunu tanıyorsun, sizin gelmenize gerek yok’ dediği iddia edildi. O anda G.A.’nın yardım istediği kayınbiraderi ile arkadaşı geldi. Öfkeli kocanın, bu kez de yardım için gelenlere saldırmak istediği ileri sürüldü. Bunun üzerine polisin, biber gazını ekip otosundan çıkararak eşini darp eden şahsı tutan kişilerin üzerine sıktığı iddia edildi. Ardından polis, işlem yapacağını belirterek taraflardan kimliklerini istedi. Gazdan etkilenen hamile G.A'nın direkt yüzüne gelen biber gazından fenalaşması üzerine polis, telsizden ekip talebinde bulundu. Olay yerine gelen diğer ekipler ise tarafları sakinleştirmeye çalışırken, gazeteci E.A’nın ilk olarak ihbar ettiği polisin de olay yerine gelerek biber gazı sıkan meslektaşına ‘Sen ne yapıyorsun? İhbarcı kişiler zaten bunlar. Neden biber gazı sıktın?’ diyerek tepki gösterdiği iddia edildi.

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra haber alan gazeteci E.A.’nın ağabeyi E.A. da olay yerine gelerek polislere ‘G.A. hamile, biber gazından etkilenmiş, ambulans çağırdınız mı?’ diye sorunca, bir polis memuru ‘Hayır çağırmadık, sen götür’ dedi. Bunun üzerine E.A’nın aracına taşınan G.A. ilçe merkezinde bulunan özel bir hastaneye götürülerek acil serviste tedavi altına alındı.

'SADECE İFADE VERECEKSİNİZ'

Olay yerine gelen polisin taraflara ‘Sadece ifade vereceksiniz, karakola gelmeniz gerekiyor’ demesi üzerine, E.A. ile diğer iki kişi otomobilleriyle karakola gitti. Burada müdahale eden polisin olay tutanağını getirerek imzalatmak istemesi üzerine tutanağı inceleyen E.A. "Tutanakta bizim kavga ettiğimiz yazıyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Biz bunu imzalamak istemiyoruz. Olayı doğru bir şekilde yazınız. Ayrıca hamile eşim biber gazına maruz kaldı. Görevli memurdan da şikayetçiyiz" dedi.

ÇİFT SERBEST KALDI

Bu sırada eşini dövdüğü iddia edilen koca ve eşi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Kadının, kocasından şikayetçi olmadığı öğrenilirken, ifadelerinin ne zaman alınacağı konusunu polislere soran E.A. ve diğer iki kişiye, hastaneden taburcu olarak gelen G.A’nın beklenmesi söylendi. Daha sonra aileden ilk olarak G.A’nın ifadesi alındı ve hamile olduğu için evine gönderildi. E.A. ve diğer iki şahsa ise gözaltına alındıkları bildirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan E.A., S.S. ve A.M. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayı haber alan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları, hamile G.A. başta olmak üzere E.A. ve diğerlerinin gönüllü savunmasını yapmak üzere savcılığa geldi. Mahkemeye avukatlar eşliğinde giren G.A., E.A., S.S. ile A.M. serbest kalırken, şikayetçi olunan polis memuru hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 15:50