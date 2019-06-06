Alanya'da kardeş katili tutuklandı



Mehmet AL

ALANYA çevreyolu üzerinde geçtiğimiz 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz B. ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz B. ise olaydan sonra kaçtı.

SİDE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz B.'nin Manavgat, Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Şüpheli Deniz B., jandarma tarafından yapılan baskınla Side'de saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. bu gün öğlen saatlerinde Side Jandarma ekiplerince Alanya’ya getirilen Deniz B. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Deniz B. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.



GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Diğer yandan, cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz B.'nin yanına Mehmet Ali Bacak’ın aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali Bacak aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali Bacak bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali Bacak aksayarak görüntüden çıkıyor.

Alanya’ya getirilen Deniz B. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Deniz B. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 22:10