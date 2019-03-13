Alanya'da kanlı gece! Barda silahlar konuştu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya'nın iskele bölgesindeki bir barda dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı şüpheli H.Y.’nin üzerinde bulundurduğu silahla rastgele ateş etmesi sonucunda biri üniversite öğrencisi olmak üzere 4 kişi vücudun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yarılılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekiplerince kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedaviye alındılar. Şüpheli H.Y. ise, polis ekiplerince yakalanarak Saray Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.Y., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 17:12