Alanya’da kan donduran tecavüz iddiası

İDDİAYA göre, 16 yaşındaki İngiliz L.M.B.P. ve aynı yaştaki A.K.K., Barlar Sokağı’nda bir bara giderek eğlenmek istedi. Burada bar çalışanı S.Ö. (25) ve Ş.A. (28) genç kızlara ücretsiz alkol ikram etti. Alkol aldıktan sonra kendilerinden geçtiğini önesüren genç kızlar, ticari taksiyle Saray Mahallesi’nde bir eve götürüldüler. Burada S.Ö. ve Ş.A.’nın tecavüzüne uğradıklarını, darp edildiklerini ve üzerlerinde sigara söndürülerek işkenceye maruz kaldıklarını kaydeden L.M.B.P. ve A.K.K., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek sağlık raporu aldılar. Aldıkları raporun, L.M.B.P. ve A.K.K.’nin iddialarını doğrular nitelikte olduğu ifade edilirken, İngiliz kızlar buradan polis ekiplerine yönlendirildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.Ö. ve Ş.A., kızların 18 yaşında olduklarını beyan ettiklerini ve kendi istekleriyle birlikte olduklarını, kendilerin ilişkiye girdikten sonra para istediklerini ifade ettiler. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktılar. Öte andan olayın tanıklarından taksi şoförünün olay gecesi L.M.B.P. ve A.K.K.’yi hastaneye bırakırken kızların üzgün olduğunu gözlemlediğini, dil bilmediği için iletişim kurmadığını söylediği edinilen bilgiler arasında.