Alanya'da kan donduran iddia! 13 yaşındaki erkek çocuğuna taciz

OLAY Mahmutlar Mahallesi, Göleviz Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmutlar’da eskicilik yapan 70 yaşındaki İzzet D., tarafından istismara uğradığı önesürülen 13 yaşındaki erkek çocuk, babası Erhan A.’yı arayarak yardım istedi. Erhan A.’yı arayan oğlu, “Baba evin arkasında bulunan eski eşyaları hurdacılık yapan yaşlı bir dedeye satacaktım, evin arkasına geçince bana zorla dokundu” ifadelerini kullandı. Ardından baba Erhan A., “Oğluma olanları anlatmaması için para teklif etmiş” dediği şüpheliden karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltın alınan İzzet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giderek, 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunan baba Erhan A., “Oğluma eskicilik yapan bir şahıs, ‘5 lira, 10 lira para vereceğim’ diyerek el ile taciz emiş” dedi. Erhan A., “Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giderek zanlı hakkında şikayette bulundum. Benim çocuğumun başına böyle bir olay geldi başkalarının çocuğunun başına gelemesin diye uğraşıyorum. Zanlının yakınları gelerek, 'Aramızda halledelim' diyorlar. Neyi halledeceğiz bu işin halletmesi olur mu?” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 00:52