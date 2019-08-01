Alanya'da kamyonetle çarpıştı: Talihsiz kadın yola savruldu

Alanya'da kamyonetle çarpışan motosikletli kadın yola savrularak yaralandı

Alanya'da kamyonetle çarpıştı: Talihsiz kadın yola savruldu
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KAZA önceki gün saat 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, Yayla Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 FCL 90 plakalı kamyonetle, Yasemin Kilit’in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kilit yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 19:36
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