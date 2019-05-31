Alanya'da kahreden ölüm! Minik Dilara ihmal kurbanı mı oldu?

- Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan Ali-Ayşe İnci çiftinin 8 yaşındaki kızları Dilara İnci, akrep sokması nedeniyle hayatını kaybetti. Evlerinin önünde oyun oynarken akrebin soktuğu Dilara'yı ailesi geçtiğimiz pazar günü ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre hastanede iğne yapılan küçük kız evine getirildiğinde tekrar fenalaştı. Yeniden hastaneye kaldırılan Dilara İnci, ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Dilara İnci’nin ölümü ailesi ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu. Dilara İnci, geçtiğimiz salı günü Çamlıca'daki aile mezarlığında toprağa verildi.

HASTANEDE NELER OLUYOR?

Alanya’nın 102 mahallesine ve çevre ilçelere hizmet veren ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, son olarak ameliyathanelerinin tadilatıyla gündeme gelmişti. Tadilata giren ameliyathanelerin uzun süre kullanılamadığı ve hastaların Antalya’ya sevk edildiği iddia edilmiş, bu durum tepki çekmişti. Yanı sıra mayıs ayı içerisinde 3 kantini birden kapanan hastanede vatandaş içini Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına dökerek “Vatandaş mağdur ediliyor. Sorumluları kimse elini taşın altına koymalı” yorumunda bulunmuşlardı. Öte yandan 2018 yılının ekim ayında FETÖ/PDY operasyonu kapsamında başhekimi görevden alınan hastanede başhekimlik koltuğu hala boş.

HASTANENİN İHMALİ VAR MI?

8 yaşındaki Dilara İnci’nin acı kaybı ihmal iddialarını da beraberinde getirdi. Pazar günü akrep sokması sonucu hastaneye kaldırılan küçük kızın, taburcu edildikten sonra vefat etmiş olması akıllara ilk olarak ‘İhmal mi var?’ sorusunu getirdi. Küçük kızın teyzesinin eşi Recep Demir, yaşananlara ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Pazar akşamı hastaneye kaldırılan Dilara’ya sadece bir iğne yapılıyor. Sonra da ‘Yapabileceğimiz başka bir işlem yok’ denilerek taburcu ediliyor. Aile, acile gittiklerinde, çocuğun akrep tarafından sokulduğunu, hatta akrebi öldürdüklerini bizzat söylüyor. Hastane tarafından ‘Akrebi görmemiz lazım, getirin’ gibi bir talepte bulunulmuyor. Köyden gelmişler, cehalet de var, ‘Doktor ilacını verdi’ diye düşünerek çocuğu eve getiriyorlar. Çocuk pazartesi günü öğlene kadar yatıyor, kalkıyor. Kusuyor, ağzından köpükler geliyor. Bizimkiler bu şikayetler devam ederken tekrar götürebilirlerdi elbette ama ‘Doktor ilacını verdi, iyileşir’ diyerek düşünüyorlar ve bekliyorlar. Akşama kadar böyle devam ediyor. Pazar günü Dilara taburcu edilirken aileye bir bilgilendirme yapılmamış. Zira yapılsaydı aile bu kadar beklemezdi. Bir ihmal söz konusu. Biz şikayetçi değiliz. Giden gitti, geri döner mi? Dönmez. Sabiyi (Dilara) rahatsız etmeye gerek yok. Lakin başka çocukların, insanların canı yanmasın. Çocuk hastanede müşahede altına alınabilirdi, doktor taburcu işleminden önce aileyi bilgilendirebilirdi. Bir daha bu tip şeyler yaşanmasın, başka ailelerin canı yanmasın diye konuşuyorum. Ben hastanede şunu gördüm, hastanede bir tanıdığın varsa, eşin, dostun çalışıyorsa ya da ağanın paşanın işiyse her şey çözülüyor, o iş görülüyor. Ama köylüyse, garibansa ilgilenilmiyor. Biz bunu gördük, bunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

‘BİR EKSİK VARSA GİDERİLMELİ’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Veteriner Hekim Osman İncekara ise “Kesin olmamakla birlikte dünyada 1750 akrep türü içinden Türkiye genelinde 23 çeşit akrep bulunmakta, Alanya ve çevresinde altı çeşit akrep olduğu söyleniyor. Bu altı çeşit akrebin de yüksek etkili zehre sahip akrep olmadığı yönünde bilgiler var. Devlet Hastanesi'nde panzehir de bulunuyor. Kendi oğlum da 2015 yılında akrep tarafından sokuldu. 20 dakika içinde hastaneye götürdük. Panzehir yapıldı ve ben bizzat gözetim altında tuttum. Eğer semptomlar azalmasaydı yeniden müdahale edilecekti. Bu tür ısırmalarda, zehrin yoğunluğu ve miktarı kadar, şahsın beden iriliği de önemli. Vücut küçükse, bazen çok küçük oranda zehrin bile toksik etkisi yüksek olabiliyor. Vücut iriyse, alınan zehir toksik düzeye ulaşamayabiliyor. Bünyenin duyarlılığı da, bireysel farklılıklar yaratabiliyor. Maalesef kızımızın küçük bedene sahip olması da bir dezavantaj oluşturmuş olabilir. Akrebin bıraktığı zehir miktarı da etkili olmuş olabilir. Her akrep zehri aynı oranda toksisiteye sahip değil. İhmal kısmına yorum getiremem. Yapılan müdahaleye dair bir fikrim yok. İhmal vardır dersem hekimlerimizi olayın detayını bilmeden zan altında bırakmış olurum. Olayın oluştuğu andan hastaneye kadar geçen süreç de çok önemli. Prosedür düzgün işletildiyse vakanın daha çözülebilir olması gerekirdi. Vakada toksin miktarı, yani akrebin soktuğunda bıraktığı zehir miktarı, akrebin cinsi ve sokulan kişinin cüssesi etken faktörlerdir. Hekimin de elini rahatlatacak bilgilerin verilmesi ve hastanın zamanında hastaneye getirilmesi lazım. Sokan hayvanın rengi, şekli ya da bir fotoğrafı gibi bilgiler verilmeli ki panzehir doğru bir şekilde verilebilsin. Bu tip vakalarda sokulan kişinin 2-3 saat gözetim altında tutulması çoğu zaman yeterli. Doktor ancak bu sürenin ardından, vücuttaki toksinin etkisinin kalktığına inanırsa hastayı taburcu edebilir. ‘Panzehir verildi, ilaçlar yapıldı’ deyip takip bırakılırsa, devam eden süreçte semptomlar artabilir ve geç kalınmış olabilir. Eğer sağlık hizmeti akışında bir eksiklik varsa da, tespit edilip giderilmeli tabii ki. Zira bugün bu çocuğun başına gelen, yarın hepimizin başına gelebilir” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 16:17