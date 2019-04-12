Alanya'da kahreden ölüm! İnşaat işçisi hayatını kaybetti

Mehmet AL

ALANYA'NIN Kargıcak Mahallesi’nde dün inşaat işçisi Mehmet Kılıç (28) inşaattan sert zemine düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan inşaat işçisi Kılıç'a arkadaşları tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 16:38