Alanya’da kadın zorla araca bindirilerek… Yakınları çığlık sesine koştu ama yetişemedi

Mehmet AL

KADINI evlenmek için kaçırdığı iddia edilen şüpheli ile 2 arkadaşı tutuklandı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Toslak Mahallesi, Kayabaşı Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre S.A. (46), kendisine ait bahçede zeytin topladığı sırada Mahmut D. (38), Yaşar Y. (54) ve Ahmet T. (48) tarafından plakası belirtilmeyen otomobile bindirilerek zorla kaçırıldı. Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 3 şüphelinin aynı otomobille Gazipaşa’ya gittiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, önceki gün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa’nın Aydın Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste bulunan kadın ise ailesine teslim edildi. Şüphelilerden Mahmut D. kadını evlenmek için kaçırdığını söyledi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



