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Alanya'da kadın cinayeti! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Alanya’da yalnız yaşayan Bulgaristan uyruklu Türk vatandaşı 72 yaşındaki Hurşit Özlem, evine gelen kadın arkadaşı 35 yaşındaki Eylem Mecit'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Özlem, aynı tüfeği çenesine dayayarak intihar etti

Alanya'da kadın cinayeti! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Alanya’da yalnız yaşayan Bulgaristan uyruklu Türk vatandaşı 72 yaşındaki Hurşit Özlem, evine gelen kadın arkadaşı 35 yaşındaki Eylem Mecit'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Özlem, aynı tüfeği çenesine dayayarak intihar etti

18 Mart 2015 Çarşamba 20:08
Alanya'da kadın cinayeti! Sevgilisini öldürüp intihar etti
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ALANYA'NIN Saray Mahallesi, 956'ncı sokakta bulunan Turkuaz Apartmanı’nın 2'nci katında yaşayan Hurşit Özlem, bir restoranda komi olarak çalışan arkadaşı Eylem Mecit'i evinin koridorunda pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Özlem, daha sonra oturma odasında tüfeği çenesine dayadı ve bastonla tetiğe basarak intihar etti. Özlem'in başından çıkan kurşun ise odanın camından dışarı çıktı. Dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandığı tahmin edilen olay, bugün saat 16.00 sıralarında bina sakinlerinin, dairenin camındaki kurşun deliğini fark etmesi üzerine ortaya çıktı. 
Çevrede oturanlar bugün saat 16.00'da binanın 2'nci katındaki dairenin camındaki kurşun deliğini fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada Mecit'in bir erkek arkadaşı da kendisinden haber alamadığı için Özlem'in evinde olabileceğini tahmin ederek binaya geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin daireye girmesi üzerine cesetlerle karşılaşıldı. 
Bina sakinlerinden Dilek Doğan, dün gece 23.00 sıralarında bir kapı çarpma sesi duyduğunu ancak ters bir durum görmediğini söyleyerek, "Bugün akşam saatlerinde ise bir genç geldi ve arkadaşı Eylem'i aradığını söyledi. Ben de 'dün akşam bir ses duymuştum, polisi arayalım' dedim. Sonra arkadaşı polisi aradı" dedi.  Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra cesetler cenaze araçlarıyla Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü. 
Eylem Mecit'i tanıyan ancak adını vermek istemeyen bir kişi, Eylem Mecit'in kendisine bir süre önce Hurşit Özlem'in evlenme teklifinde bulunduğunu ancak bu teklifi kabul etmeyeceğini söylediğini belirtti. 2 çocuk annesi Eylem Mecit’in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve ailesinin Anamur’da yaşadığı öğrenildi.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 19:28
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKadın Cinayeti
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