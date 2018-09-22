DÜN saat 14.00 sıralarında bankadan bir müşteri ziyaretine gidiyorum diye ayrıldığı, mesai bitimine rağmen saatler sonra geri dönmeyince şüphe üzerine olayın ortaya çıktığı anlaşıldı. Bazı döviz büroları ile Alanya’nın tanınmış işadamlarından yaklaşık 10 gündür, 100 milyon liraya yakın parayı “Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum” diyerek topladığı anlaşıldı. Müşterilerinin yıllara dayalı güvenini suistimal eden Arif İ. dün akşam Alanya GZP havalimanından İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Aynı uçakla İstanbul’a inen kardeşi Hakan İ. de İstanbul’da gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Alanya’ya gönderildi. Arif İ. ile ilgili bir başka iddia da Kuzey Kıbrıs’a gittiği yönündeydi. Ancak dün Girne feribotu deniz hava şartları nedeniyle seferini yapamadı. Zanlı banka müdürünün memleketi Gazipaşa’nın dağlık kesimlerinde saklandığı iddiaları araştırılıyor.
Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, bugün itibariyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yapmaya başladığı da belirtiliyor. Müşterilerin zararlarının nasıl karşılanacağına yargının karar vereceği, bankada resmî işlem görmeyen paraların bankacılık kanununa göre karşılanmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.
Olay Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak soruşturulmaya başlandı.
Alanya’da kaçan bankacının şeytani planı ortaya çıktı
Alanya’da bir devlet bankasının müşterilerini yaklaşık 100 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan banka müdürü Arif İ. her yerde aranıyor.
DÜN saat 14.00 sıralarında bankadan bir müşteri ziyaretine gidiyorum diye ayrıldığı, mesai bitimine rağmen saatler sonra geri dönmeyince şüphe üzerine olayın ortaya çıktığı anlaşıldı. Bazı döviz büroları ile Alanya’nın tanınmış işadamlarından yaklaşık 10 gündür, 100 milyon liraya yakın parayı “Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum” diyerek topladığı anlaşıldı. Müşterilerinin yıllara dayalı güvenini suistimal eden Arif İ. dün akşam Alanya GZP havalimanından İstanbul’a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Aynı uçakla İstanbul’a inen kardeşi Hakan İ. de İstanbul’da gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Alanya’ya gönderildi. Arif İ. ile ilgili bir başka iddia da Kuzey Kıbrıs’a gittiği yönündeydi. Ancak dün Girne feribotu deniz hava şartları nedeniyle seferini yapamadı. Zanlı banka müdürünün memleketi Gazipaşa’nın dağlık kesimlerinde saklandığı iddiaları araştırılıyor.
Bu açgözlülüğün bir resmidir. Çok kazanma hırsı herzaman insanların sonunu getirmiştir.
Bazı döviz büroları ile Alanya’nın tanınmış işadamlarından yaklaşık 10 gündür, 100 milyon liraya yakın parayı “Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum” diyerek topladığı anlaşıldı.
sağlam döndürmüş parayı. öyle böyle döndürmemiş, spin attırmış.
Kaç Arif kaç. Helal olsun. Umarım yakalanmassın.
yaşa sen müdür, afiyet lokum olsun:)))) kamuya zarar yok neticede tefecileri silkelemiş:)
Bir insanda karakter,cibilliyet,ahlak yoksa,her haltı işlemeye yakındır.Yolsuzluk da yapar,hırsızlık da.Devlet bankalarında bu türden suiistimaller çok oluyor.Buna dikkat edilmelidir...
Hortumcu banka müdürünün memleketide ilginç. Normal bence.
BU NE AC GOZLULUK KARDESIM ADAMIN 23 MILYONU VAR NAKIT , HALEN DAHA UCUZ DOVIZ ALIP DAHA FAZLA KAZANACAGIM DIYE UGRASIYOR GULERMISIN AGLARMISIN !!!!