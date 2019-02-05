Alanya'da kaçakçılara darbe

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Alkol kaçakçılığı’ soruşturması kapsamında bu sabah düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Edhem A. ve Kerim A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 12 şişe 100 Cl’lik üzerlerinde ‘Bıotekno alkol’ ibaresi bulunan sıvı ve 17,5 litre rakı ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 15:02