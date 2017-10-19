Alanya'da kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı 

Haber: Mehmet AL

ANKARA Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör ve organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesine amacıyla 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyon Alanya'da da gerçekleştirildi.

Yasadışı ticarete konu ürünlere el konulması amacıyla tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Alanya'da tütün satan iş yerlerinde KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan aramalarda; 56 kg bandrolsüz kıyılmış tütün, 99 bin 160 adet dolu makaron, 72 Elektronik Sigara likidi, 9 kilo 335 gram Gümrük Kaçağı Nargile tütünü, 128 paket değişik markalarda Gümrük kaçağı Sigara, 450 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Aramalar neticesinde; olayla ilgili olarak S.S, N.G, A.N, S.K, H.N, M.Ö, Ş.K ve H.I isimli şahıslar yakalanırken şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.