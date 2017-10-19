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Alanya'da kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı 

Alanya'da gelirin terör /Organize suç örgütlerine aktarımınım engellenmesi ve yasadışı ticarete konu ürünlere el konulmasıyla amacıyla yapılan operasyonda 65 kilo kaçak tütün yakalandı

Alanya'da kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı 

Alanya'da gelirin terör /Organize suç örgütlerine aktarımınım engellenmesi ve yasadışı ticarete konu ürünlere el konulmasıyla amacıyla yapılan operasyonda 65 kilo kaçak tütün yakalandı

19 Ekim 2017 Perşembe 16:17
Alanya'da kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı 
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Haber: Mehmet AL
ANKARA Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör ve organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesine amacıyla 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyon Alanya'da da gerçekleştirildi.

Yasadışı ticarete konu ürünlere el konulması amacıyla tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Alanya'da tütün satan iş yerlerinde KOM Grup Amirliği görevlilerince  yapılan aramalarda; 56 kg bandrolsüz kıyılmış tütün, 99 bin 160 adet dolu makaron, 72 Elektronik Sigara likidi, 9 kilo 335 gram Gümrük Kaçağı Nargile tütünü, 128 paket değişik markalarda Gümrük kaçağı Sigara,  450 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Aramalar neticesinde; olayla ilgili olarak S.S, N.G, A.N, S.K, H.N, M.Ö, Ş.K ve H.I isimli şahıslar yakalanırken şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 16:33
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKAÇAK TÜTÜNOperasyon
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