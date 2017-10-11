Alanya’da kaçak içki operasyonu 

KAÇAK içki olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, tespit üzerine Saray Mahallesi’ndeki bir depoya ve Çarşı Mahallesi’nde bunulan bir işyeri baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen farklı markalarda 970 şişe içki ile kaçak 185 adet elektronik sigara likitti ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli M.D. ve H. K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H. K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M. D. ise adliyeye sevk edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.