Alanya’da kaçak içki operasyonu 

KAÇAK içki olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, tespit üzerine Saray Mahallesi’ndeki bir depoya ve Çarşı Mahallesi’nde bunulan bir işyeri baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen farklı markalarda 970 şişe içki ile kaçak 185 adet elektronik sigara likitti ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli M.D. ve H. K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H. K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M. D. ise adliyeye sevk edildi.