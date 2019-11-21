Alanya'da kaçak alarmı! 4 Afganistan uyruklu kişi sınır dışı edildi

Mehmet AL- ÖZEL HABER

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, bekçilerin 19 Kasım gecesi saat 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir parkta oturan 4 kişiye şüphe üzerine yaptıkları kimlik sorguda 19 yaşında olan 2 erkek şahsın kimliklerinın olmadığı tespit etmesi üzerine polis karakoluna götürülen 4 kişinin yapılan GBT sorgusunda Afganistan uyruklu oldukları ve kaçak yollarla İran üzerinden Van ilinden Alanya'ya geldikleri tespit edildi. Polis merkezinde işlemleri yapılan 4 Afganistanlı kaçak sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.