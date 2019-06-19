Alanya’da kaçağa yer yok! Tam 40 kilo ele geçirildi

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Mahmutlar Mahallesi'nde 40 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Alanya’da kaçağa yer yok! Tam 40 kilo ele geçirildi
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Gurup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ilçe genelinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan Mohamad Dıb M.’nin elinde bulunan kolide arama yaptı. Yapılan aramada toplamda 40 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili Mohamad Dıb M. Gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 17:29
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