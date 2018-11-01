Alanya'da kaçağa geçit yok!

-Mehmet AL

KAÇAK nargile tütünü satışı yapan şahıs ve işyerlerine yönelik olarak yapılan çalışmada, Kızlarpınarı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde yüklü miktarda nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden depoda yapılan aramada, 10 litrelik su şişesi içinde alkollü içki, çeşitli marka ve ağırlıkta 303 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri sahibi T.A., işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 16:02