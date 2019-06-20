Alanya'da jandarmadan torbacı operasyonu



Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tarafından Alanya'ya Antalya'dan uyuşturucu temin ettikleri ve Alanya ve çevre mahallelerde vatandaşlara torbacı olarak satışı yaptıkları şüphesi ile operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.O., ve E.Ç., liderliğinde ekibin temin ettikleri uyuşturucuyu yerli ve yabancı kişilere sattıkları tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde 14 şüpheliden 10'u yakalandı. 3 şüpheli operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanırken şüphelilerden uyuşturucu madde satın alarak kullanan 22 kişiye de işlem yapıldı. Alanya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kom ekipleriyle birlikte Alanya Jandarma bölgesinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 tane sentetik hap, 1 adet kenevir ve 3 gram metamfemin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise M.D., E.Ç., Y.K., M.K., M.G.,S.A., T.P., H.K.,A.O., isimli 9 şüpheli yakalandı.1 şüpheli M.U.T., ALKÜ hastanesinde ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramada ise, 14 gr. Eroin, 25 gr. metanfetamin, 256 gr. esrar, 126 adet sentetik hap , 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli M.D.,E.Ç.,Y.K.,M.K.,M.G.,S.A.,T.P.,H.K.,ve A.O., Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 13:05