Mehmet AL
ALANYA Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 19 Haziran 2018 tarihinde Sarıveliler, Köle Dibi Mevkii’ndeki ormanlık alanda 137 kilo kubar esrar ve 220 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, olayla ilgili 45 yaşındaki Mehmet T. hakkında arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve 19 ayrı suçtan kaydı bulunan Mehmet T., önceki gün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde yakalandı.
Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda ifadesi alınan Mehmet T.’nin üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Şüpheli Mehmet T. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Alanya'da jandarmadan şok operasyon
Alanya’da, 19 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mahmutlar Mahallesi’nde bir eve düzenlenen baskınla jandarma ekiplerince yakalandı
Mehmet AL