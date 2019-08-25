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Alanya'da jandarmadan motosiklet uygulaması

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na Bağlı Trafik Timleri, ilçe sınırları içerisinde motosiklet uygulamalarını artırdı

ASAYİŞ 25.08.2019, 11:23 25.08.2019, 15:27 Enes Subaşı
Alanya'da jandarmadan motosiklet uygulaması
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Mehmet AL
ALANYA Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, son zamanlarda artan motosiklet kazalarında yaşanan can kayıplarını en az seviyeye indirmek amacıyla, ilçe sınırları içerisinde bulunan bölgelerde motosiklet uygulamalarını sıklaştırdı. Alanya'nın  mahallelerin büyük bir bölümünün ulaşımı sağlayan D-400 karayolunda denetim yapan trafik ekipleri, motosikletler üzerinde geniş çaplı denetim yaptı. Trafiğe çıkması uygun olmayan motosikletleri trafikten men eden trafik ekipleri, trafik kurallarına uymayan ve seyahat esnasında kask takmayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamada, son zamanlarda artan motosiklet kazalarını en az seviyeye indirebilmek için çalışmalara başlandığı ifade edildi. İlçe sınırları içerisinde çeşitli noktalarda motosikletler üzerinde denetim yapılacağı belirtilen açıklamada, motosiklet kullanımının en sık olduğu dönemlerde denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

#Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı
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