Alanya'da jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Alanya'da jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması
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Alanya'da jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması

Alanya'da jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması

Mehmet AL 
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün Okurcalar, İncekum, Konaklı, Güzelbağ, Merkez, Mahmutlar ve Demirtaş Mahallelerinde yapılan uygulamaya 80 personel katıldı. Uygulamada bin 329 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahıs yakalandı.Ayrıca uygulamalarda 604 araç kontrol edilerek 26 araca  8 bin 732 TL idari para cezası uygulandı. 7 araç da  trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığının Alanya halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 15:34
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