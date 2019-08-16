Alanya'da jandarma maganda avında
Jandarma, düğünlerde havaya gelişigüzel ateş açılarak ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşanmasını önlemek için Alanya’da sivil ekip kurdu
ASAYİŞ 16.08.2019, 22:52 16.08.2019, 22:55 Enes Subaşı
DÜĞÜNLERDE magandalar tarafından gelişigüzel havaya ateş açma, ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgelerinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı da sivil ekipler kurarak Alanya kırsalı ve mahallelerinde gerçekleştirilen düğünleri denetlemeye başladı.
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