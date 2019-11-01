Alanya'da ıslak yol kazaya neden oldu: Faciadan dönüldü

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Alanya'nın Uzunöz Mahallesi'nde beyaz bir aracın sürücüsü yolda oluşan çiyden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederen yolda çıktı. Kayarak yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.