Alanya'da İranlı turistin duyarsızlığı pes dedirtti
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki site önündeki engelli vatandaşlara ayrılmış olan park alanını 7 aydır işgal eden İranlı turistin sözleri vatandaşı çileden çıkardı
ASAYİŞ 03.11.2019, 11:07 03.11.2019, 16:21
Mehmet AL
ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde, iddiaya göre, Toprak River Star Sitesi önündeki engelli vatandaşlara tahsis edilen otoparkı 7 aydır işgal eden ve uyarıları dinlemeyen İranlı turistin duyarsızlığı ve konuşmaları vatandaşı çileden çıkardı.
Sitede oturan engelli bir vatandaş, "Buraya gazi, engelli, yaşlı ve hasta olan park eder.' dedim. İranlı turist de bana, 'Senin gazinden engellinden bana ne?' dedi ve 7 aydır direterek buraya park ediyor.' dedi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdata söyledik biz karışamayız dediler.
Site önündeki engelli park yerine İranlı Turist aracını park etmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.
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