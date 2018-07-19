Alanya'da Iraklı tatilci ölümden döndü

Akın Baycan

ALINAN bilgiye göre olay, Güller Pınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan 8 numaralı plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Kamil Awad'ın, suda yardım çığlıkları attığını ve batıp, çıktığını gören vatandaşlar denize atlayarak Awad'ı güçlükle sudan çıkarttılar. İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan Avad, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından ambulansa alınarak Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Awad'ın hayati hlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 20:53