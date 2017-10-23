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Alanya'da internetten fuhuş pazarlığı yapan şahıs tutuklandı

İnternetten pazarlık yapan 2 kişi yakalandı Alanya'da polisin fuhuş operasyonunda, Özbekistan uyruklu bir kadını internetten fuhuşa pazarlayan bir kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

Alanya'da internetten fuhuş pazarlığı yapan şahıs tutuklandı

İnternetten pazarlık yapan 2 kişi yakalandı Alanya'da polisin fuhuş operasyonunda, Özbekistan uyruklu bir kadını internetten fuhuşa pazarlayan bir kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:01
Alanya'da internetten fuhuş pazarlığı yapan şahıs tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA'DA polisin fuhuş operasyonunda,Özbekistan uyruklu kadını internet yoluyla Alanya'da eskort adı altında fuhuşa pazarladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece 23:00 saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki bir evden internet aracılığı fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. Ekiplerin yaptığı oprerasyonda, Alanya'da eskort adı altında fuhuş pazarlığı yapan 56 yaşındaki A.A ile Fuhuş için pazarlanan Özbekistan uyruklu 31 yaşındaki Shokhonoza K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan Özbekistan uyruklu kadın ile fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen A.A Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Alanya Nöbetci mahkemeye sevk edilen A.A fuhuşa teşvik suçundan ve aracılık yaptığı için tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fuhuş pazarlığında yakalanan 31 yaşındaki Özbekistan Uyruklu Shokhonoza K, ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Son Güncelleme: 23.10.2017 13:16
Anahtar Kelimeler:
InternetAlanyaÖzbekistan
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