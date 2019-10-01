Alanya’da 'İnsan ticareti' operasyonu

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 'İnsan Ticareti' yaptığı tespit edilen adrese baskın düzenleyen Alanya Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından zorla alıkoyulan 4 yabancı uyruklu kurtarılırken bu bayanlara ait oturma izni pasaportları ele geçirildi. Evde yakalanan M.G, H.G, ve M.E.M yakalanarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 3 şüpheliler 'İnsan Ticareti' suçundan ifadeleri alınmak üzere KOM Büro Amirliğine götürüldüler. 4 Kırgızistan uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.