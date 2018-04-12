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Alanya'da inşaattan düşen işçi komada

Feci iş kazası Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi

Alanya'da inşaattan düşen işçi komada

Feci iş kazası Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi

12 Nisan 2018 Perşembe 19:55
Alanya'da inşaattan düşen işçi komada
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ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, bir inşaatta çalışan 40 yaşındaki Fehmi Duman, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Duman, kaldırıldığı ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Duman'ın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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Son Güncelleme: 12.04.2018 20:00
Anahtar Kelimeler:
MahmutlarAlanyaInşaatKomda
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