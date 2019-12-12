Alanya'da inşaat borcunu esrarla ödemek isteyen şahsın cezası belli oldu

Mehmet AL

ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Ş.S. (39) avukatı ile hazır bulundu. Sanık Mehmet Ş.S. savunmasında 'Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Ayrıca madem bu işin ticaretini yapıyorsam ilk gördükleri anda müdahele edip suçüstü yapmaları gerekirdi, ancak bunu da yapmamışlardır. Ben bu suçu işlemedim. Önceki olaylarından dolayı önyargılı davrandıkları için bu şekilde tutanaklar düzenlemişlerdir, tahliyemi ve beraatimi talep ederim.' dedi.

İNŞAAT BORCUNU ESRARLA ÖDEMİŞ

İddia makamı mütalaasında, kolluk görevlilerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler edindiği ve takibe aldığı sanık Mehmet Ş.S., suç tarihinde tanık Müslüm D., uyuşturucu esrar maddesi verdiğinin tespit edildiği, tanık Müslüm D.'nin beyanında inşaat işlerini yaptığı sanıktan alacaklı olduğunu, sanığın kendisine olan yevmiye borcu nedeniyle kendisini geçiştirmek amacıyla bu esrar maddesini kendisine verdiğini, bu nedenle sanıktan aldığı uyuşturucu madde karşılığında herhangi bir ücret ödemediğini beyan ettiği, tanığa borcuna karşılık esrar uyuşturucu maddesi temin eden sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı belirtildi. Sanık son sözü sorulduğunda, 'Sizin adaletinize sığınıyorum, bu suçu işlemedim, beraatimi talep ederim.' dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın savunmasını dinledikten sonra savcının verdiği mütalaayı dikkate alarak sanık Mehmet Ş.S.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis ve 24 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmaya tutuklu olarak götürülen sanık Mehmet Ş.S., tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine geri gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 20 Mayıs 2019 tarihinde Tosmur Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan şahıslara satış yapacağı bilgisi üzerine hareket geçerek saat 22.00 sıralarında şüphelinin Dimçayı Caddesi üzerinde 07 plakalı aracını takibe aldı. Daha sonra Tosmur Mahallesi Ömer Koparan Caddesi üzerinde beklemeye başlayan ekipler 07 plakalı araçtan Müslüm D., ve Murat K., isimli şahısların bulunduğu Müslüm D.'nin kendi rızasıyla sigara paketi parçası içersinde 2,43 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri. şüpheli Mehmet Ş.S yanında İsa İ. şahsın yapılan üst aramasında 14,08 gram esrar maddesi ele geçirilirken Şüpheli Mehmet Ş.S.şeffaf naylon poşet içersinde 5,12 gram esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli Mehmet Ş.S. sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.