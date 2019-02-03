Alanya'da inanılmaz ölüm: Üzerine öyle bir şey düştü ki...

Mehmet AL - ÖZEL HABER

EDİNİLEN bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alanya'nın Kargıcak Mahallesi, Karagedik Mevkii'nde meydana geldi. Bölgedeki bir muz bahçesinde Alanya'nın Sapadere Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mevlüt Yıldırım (33) adlı vatandaş ölü bulundu. Yapılan ilk inceleme sonucu, Yıldırım'ın deniz kıyısında balık avladıktan sonra evine dönmek için yola çıktığı, muz bahçesinden geçerken daha önce elektrik direğinden kopan tele takılarak elektrik akımına kapıldığı ve can verdiği belirlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yüksek gerilim hattı kurbanı olan Mevlüt Yıldırım'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 00:28